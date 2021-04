Eccellenza: parte male il Delfino Flacco Porto, a L'Aquila decide la doppietta di Micciché

Al Gran Sasso Acconcia si torna in campo dopo 6 mesi di stop, e gli ospiti provano a giocarsela fino all'ultimo minuto nonostante la netta disparità tecnica, ma invano

In Eccellenza parte male il Delfino Flacco Porto: a L'Aquila, infatti, è la doppietta di Micciché a decidere la gara d'esordio nel campionato a sette squadre. Finisce così 2-0 per la formazione di casa, senza dubbio la pretendente numero uno al salto in Serie D.

Ieri al Gran Sasso Acconcia si tornava in campo dopo 6 mesi di stop, e gli ospiti (senza l'infortunato Albanese e con Molenda solo in panchina per un fastidio muscolare) hanno provato a giocarsela fino all'ultimo minuto nonostante la netta disparità tecnica, ma invano.

Tabellino

L'Aquila-Delfino Flacco Porto (1-0) 2-0

L'Aquila: Domigo, Lenoci (41' st Fonti), Moscianese (34' Cipriani), Zanon (41' st Ricci), Altares, Venneri, Micciché, Di Norcia, Di Paolo, Catalli (23' st Rosano), Pellecchia (23' st Maisto). A disp.: Chicarella, Bisegna, Di Federico I., La Selva. All. Cappellacci

Delfino Flacco Porto: Calore, Sabatini, Blasioli (36' st Planamente), Tine Mori (18' st Di Federico A.), Silvestri, Petre, Gobbo Carrer (23' st D'Incecco), Falco, Giannini, Lupo (22' st Paolilli), Marzucco (22'st Brattelli). A disp.: Amoroso, Sichetti, Molenda, Rosini. All. Bonati

Arbitro: Matteo Maria Giallorenzo di Sulmona, coadiuvato da Matteo D'Orazio (Teramo) e Antonello Pietrangeli (Sulmona)

Recupero: 1' pt, 4' st

Ammoniti: Lenoci, Cipriani

Reti: 37'pt (rig), 26' st Micciché