Eccellenza: Delfino Flacco Porto, dopo la sconfitta con il Chieti si riparte da Avezzano

In Eccellenza è partito il conto alla rovescia per la terza giornata di campionato, che vedrà il Delfino Flacco Porto andare a fare visita all'Avezzano dopo la débâcle, seppur di misura, rimediata in casa ad opera del Chieti.

Si giocherà domenica 25 aprile allo Stadio dei Marsi, con fischio d'inizio alle ore 15. La gara è molto importante perché la squadra biancazzurra vuole subito ripartire con un risultato positivo, magari alla ricerca - perché no - della prima vittoria in questo torneo, visto che anche il match d'esordio contro L'Aquila è terminato con una sconfitta.