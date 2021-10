È il momento del derby: la Pescara Basket ospita i "cugini" della Teate Chieti

È il momento del derby. Dopo la sosta dello scorso fine settimana dovuta agli Europei per sordi, torna il campionato di Serie C Gold Abruzzo: domenica 24 ottobre la Pescara Basket debutterà in casa ospitando i "cugini" della Teate Basket Chieti in occasione della seconda giornata. L'ex Claudio Capone, oggi è l'allenatore della compagine teatina. I biancazzurri non dovranno abbassare la guardia, come sottolinea coach Vanoncini:

“Riprendiamo il nostro cammino in campionato dopo la pausa affrontando una squadra giovane e di talento ma fornita anche di giocatori esperti e soprattutto in continua evoluzione. Non è una gara facilissima da preparare, vista l’assenza di punti di riferimento precisi negli avversari, ma abbiamo l’idea e il compito preciso di superare le difficoltà incontrate ad Isernia e vedere di lanciare il nostro cammino in campionato”.

Palla a due, al Palasport di via Elettra, alle ore 18. Arbitreranno i signori Di Bernardo di Campobasso e Servillo di Termoli (Cb). Prezzo unico del biglietto: 5 euro (ingresso gratuito per tutti i tesserati Pescara Basket e fino a 16 anni), con l’obbligo di presentare il green pass all’ingresso. La biglietteria aprirà alle ore 17.