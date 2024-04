Un altro trionfo grande per l'atleta pescarese Nando D'Agostino: due ori per lui ai Trisome games 2024 in Turchia

Nel mese di agosto è stato premiato in Comune per i suoi meriti sportivi. Il suo obiettivo sono le Paralimpiadi e per arrivarci l'atleta pescarese Nando D'Agostino in forze alla Polisportiva Tethys Chieti continua a incassare vittorie. Questa volta due i prestigiosi risultati raggiunti con la conquista delle medaglie d'oro negli 800 metri e nei 1500 metri marcia all'interno della più grande competizione mondiale per atleti con sindrome di down: i Trisome games 2024.

Durante la seconda edizione dei Suds (Sports Union for athletes with down syndrome) Trisome games in Turchia, nella città di Antalya, dove hanno partecipato atleti provenienti da tutto il mondo in rappresentanza delle federazioni sportive di 30 paesi, nelle giornate di giovedì 21 e venerdì 22 marzo D'Agostino allenato da Nicola Piro, già detentore del record mondiale di marcia, si è dunque nuovamente distinto.

Leggi le notizie de IlPescara su Whatsapp