Fulmine (quasi) a ciel sereno in casa Spoltore: il tecnico Donato Ronci rassegna le dimissioni

Donato Ronci ha rassegnato le dimissioni da tecnico dello Spoltore Calcio. La notizia è ufficiale ed è stata divulgata dal club sui suoi canali social. Il tecnico azulgrana, in seguito al ricorso annunciato dalla Renato Curi Angolana, che ha rilevato un errore nelle sostituzioni effettuate dalla squadra spoltorese (lo Spoltore ha chiuso l'incontro con solo due fuoriquota), si è assunto la piena responsabilità dell'accaduto edha rimesso nelle mani del presidente Sabatino Pompa il suo mandato, consegnando le proprie dimissioni. Lo Spoltore si era imposto 2-1 in trasferta.

"Ho riguardato tante volte i miei appunti e purtroppo ho constatato di aver sbagliato. Sono l'unico responsabile di quanto accaduto. Chiedo scusa alla società, ai ragazzi che avevano compiuto un'autentica impresa e tifosi. In trent'anni di carriera non mi era mai accaduto un episodio del genere. Si è verificato ieri al termine di un'impresa eccezionale, ed è giusto che io faccia un passo indietro", le parole del tencico come riportate nel comunicato stampa dello Spoltore.