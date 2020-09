Il giovane velista pescarese Domenico Lamante conquista il titolo di campione italiano under 16 laser 4.7

Il giovane velista pescarese Domenico Lamante ha conquistato il titolo di campione italiano giovanile under 16 laser 4.7. L'atleta della Lega Navale Italiana di Pescara ha ottenuto la vittoria nella competizione durante i campionati che si sono tenuti a Salerno dal 10 al 13 settembre.

Giornate difficili quelle nel golfo di Salerno, a causa del vento instabile che ha portato all'annullamento di diverse prove durante le quattro giornate di gara. Lamante, che ad agosto aveva ottenuto il titolo di campione europeo di categoria, ha ottenuto quattro primi posti, due secondi posti ed un terzo tramutato poi in squalifica per partenza anticipata. Il giovane ha commentato:

“Avendo vinto il campionato europeo non avevo l’ansia del risultato ma non è stata una competizione facile. I miei avversari sono stati molto agguerriti e il campo di regata eramolto insidioso. Inoltre sono arrivato a questa competizione stanco mentalmente dopo un mese molto intenso tra regate e allenamenti. Sono molto contento del risultato e mi sento soddisfatto per aver visto tanto lavoro ripagato con questa medaglia"