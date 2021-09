Il Dolomia Padel Tour arriva al Magister Village di Montesilvano

Il Dolomia Padel Tour, dopo i successi di Brindisi e Venezia, arriva per la sua terza tappa al Magister Village Padel Club di Montesilvano, in via Vestina 346. Il format creato da Matteo Carponi dell’agenzia veneziana E-Motion Sport, Events and more, il 25 e 26 settembre, entusiasmerà tanti appassionati che per l’occasione arriveranno anche da Veneto, Emilia Romagna, Lazio, Puglia e Toscana.

Saranno due giorni dove la passione si unirà allo sport e alla convivialità. Il tutto completato da vari premi e merchandising dedicato. Il programma di gioco comprende, sabato 25, Doppio Misto e doppio femminile e, domenica 26, Doppio Maschile amatoriale e Doppio Maschile Open.