Pescara-Olbia 1-0: la cronaca live della partita [DIRETTA]

Buon pomeriggio dallo stadio Adriatico. Tra pochi minuti avrà inizio la gara tra Pescara e Olbia, valida per la 12esima giornata di andata del campionato di serie C girone B. Il tecnico biancazzurro Auteri ritrova Drudi, Ingrosso e Illanes. Quest'ultimo parte dalla panchina. Galano, invece, gioca dal primo minuto. Una curiosità: nel settore ospiti al seguito della compagine sarda è presente un solo tifoso dell'Olbia. Un grande atto d'amore del tifoso isolano verso la sua squadra. Ecco la nostra diretta in tempo reale.

Pescara-Olbia: la cronaca

1' Cominciata la partita, calcio d'avvio per l'Olbia. 9' Galano carica il sinistro che viene però bloccato a terra da Ciocci. 11' cross di Nzita per Galano, che fa partire una conclusione ravvicinata su cui, però, l'estremo difensore sardo non si fa impensierire. 13' su verticalizzazione di Rizzo per Galano c'è un corner in favore del Pescara, ma niente di fatto dai successivi sviluppi. 15' primo quarto d'ora di gioco, siamo sempre fermi sullo 0-0.

21' scambio tra Memushaj e Ferrari al limite dell'area, ma il risultato non cambia. 30' angolo battuto da Pompetti, Ferrari incoccia ma Ciocci ancora una volta si fa trovare pronto. 40' De Marchi supera Ciocci in uscita, ma sbaglia clamorosamente il goal a porta vuota! 45' il primo tempo si conclude sul pareggio a reti bianche.

1' al via la ripresa: la prima palla è dei padroni di casa. 5' Ferrari si vede annullare un goal. Azione da rivedere. 13' prima ammonizione dell'incontro: è De Marchi a beccarsi il giallo. 19' entra Zappella ed esce Memushaj. 22' fermato nuovamente Ferrari: l'arbitro rileva un fuorigioco. 24' esce Biancu ed entra Chierico, esce Mancini ed entra De Marcus. 25' esce De Marchi ed entra Rauti.

33' Di Gennaro si infortuna dopo un intervento in area su De Marcus e viene sostituito da Sorrentino. Dentro anche Clemenza per Galano. 39' Pescara in vantaggio: su assist di Pompetti segna Mirko Drudi con un bel piatto sinistro sul secondo palo! 45' Giaccaglia assegna 6 minuti di recupero. L'Olbia ci crede e prova a mettere in difficoltà gli abruzzesi, ma non serve: il match si conclude qui, 1-0 per il Pescara. Grazie per averci seguito e alla prossima!

Pescara-Olbia: il tabellino

PESCARA (4-3-3) - 33 Di Gennaro; 23 Cancellotti, 18 Drudi, 28 Ingrosso, 29 Nzita; 91 Rizzo, 21 Pompetti, 8 Memushaj; 11 Galano, 9 Ferrari, 30 De Marchi. A disp.: 1 Radaelli 22 Sorrentino, 3 Rasi, 5 Illanes, 6 Valdifiori, 10 Marilungo, 13 Zappella, 16 Diambo, 17 Rauti, 24 Bosic, 27 Veroli, 97 Clemenza. All. Auteri.

OLBIA (4-3-1-2) - 1 Ciocci; 14 Pisano, 13 Brignani, 25 Emerson, 19 Travaglini; 8 Palesi, 4 Giandonato, 7 Lella; 28 Biancu; 10 Ragatzu, 11 Mancini. A disp.: 12 Barone, 22 Van Der Want, 2 Renault, 3 La Rosa, 6 Boccia, 17 Pinna, 18 Chierico, 20 De Marcus, 24 Belloni, 27 Occhioni. All. Canzi.

Arbitro: Filippo Giaccaglia di Jesi. Assistenti: Pietro Pascali di Bologna e Antonio Marco Vitale di Ancona. Quarto uomo: Leonardo Mastrodomenico di Matera.

Recupero: 1' pt, 6' st

Reti: Drudi 39' st