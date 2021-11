Cesena-Pescara: la cronaca live della partita [DIRETTA]

Buona serata dallo stadio Manuzzi. Tra pochi minuti avrà inizio la gara tra Cesena e Pescara, valida per la 13esima giornata di andata del campionato di serie C girone B. Fischio d'inizio alle ore 21. Auteri schiera Galano dal 1' in attacco e il portiere 2002 Sorrentino tra i pali. Nei bianconeri l'ex Nicola Rigoni in mediana. Si affrontano la miglior difesa e uno dei migliori attacchi del girone. Ecco la nostra diretta in tempo reale.

Cesena-Pescara: la cronaca

1' subito una palla goal per il Cesena: punizione battuta da Favale con colpo di testa sotto misura di Bortolussi, la sfera termina di un soffio a lato. La squadra di Viali parte subito fortissimo. 5' dal limite D'Ursi calcia con il mancino, il pallone rimbalza a terra prima di essere bloccato da Benedettini. 9' spunto personale di D'Ursi che da sinistra si aggiusta in area la conclusione, ma alza troppo la mira. 10' fuorigioco per Ardizzone. 15' giro palla del Pescara che prova a spingere sulla sinistra, quindi cambio di gioco da Galano a Rizzo ma cross intercettato in area dalla difesa.

20' sono quattro gli angoli per il Cesena: batte Favale lungo sul secondo palo, stacca di testa Gonnelli e palla sopra la traversa. 24' gioco interrotto, a terra Bortolussi per intervento energico a centrocampo di Drudi, punizione per il Cesena. 30' anticipo secco di Ciofi su Nzita, ma non si riesce a sviluppare il contropiede: dall'altra parte fa buona guardia Mulé su D'Ursi, costretto al fallo in attacco.

31' Cesena pericolosissimo con un'azione insistita, cross tagliato dalla destra di Ardizzone ma nessuno riesce a intervenire e la difesa ospite spazza. 35' contatto in area tra Mulé e Ferrari che cade a terra, ma si gioca: non ci sono proteste dell'attaccante. 40' spinta di Mulé su Menushaj, punizione sulla trequarti per i biancazzurri: palla scodellata in area ma si ostacolano due giocatori del Pescara e colpo di testa alto per D'Ursi. 45' ci sarà un minuto di recupero. Finisce il primo tempo.

1' Iniziato il secondo tempo. Non ci sono cambi. Nell'intervallo hanno raggiunto il Manuzzi anche i tifosi biancazzurri.

Cesena-Pescara: il tabellino

CESENA (4-3-2-1): Benedettini; Ciofi, Mulè, Gonnelli, Favale; Missiroli, Rigoni, Ardizzone; Berti, Caturano; Bortolussi. A disposizione: Fabbri, Adamoli, Candela, Pogliano, Yabre, Ilari, Munari, Pierini, Pollini, Steffè, Tonin, Zecca. All. Viali.

PESCARA (4-3-3): Sorrentino; Cancellotti, Drudi, Ingrosso, Nzita; Rizzo, Pompetti, Memushaj; Galano, Ferrari, D’Ursi. A disposizione: Iacobucci, Radaelli, Frascatore, Illanes, Veroli, Rasi, Zappella, Diambo, Clemenza, De Marchi, Marilungo, Rauti. All. Auteri.

Arbitro: Di Cairano di Ariano Irpino.

Recupero: 1' pt