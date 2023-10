Calcio d'inizio all'Adriatico: segui la diretta di Pescara-Gubbio

Le formazioni ufficiali

Pescara: Alessandro Plizzari, Roberto Pierno, Riccardo Brosco, Ivan Mesik, Brando Moruzzi, Georgi Tunjov, Nicolà Squizzato, Antonino De Marco, Davide Merola, Luigi Cuppone, Federico Accornero. Allenatore: Zdenek Zeman

A disposizione: Giuseppe Ciocci, Lorenzo Milani, Dovide Di Pasquale, Michele Masala, Salvatore Aloi, edoardo Vergani, Romano Floriani, Luca Mora, Denis Nana Manu, Cornelius Staver, Matteo Dagasso, Christian Tommasini, Gianmarco Cangiano

Gubbio: Thomas Vettorel, Gabriele Morelli, Andrea Signorini, Denis Portanova, Mario Mercadante, Giacomo Rosaia, Alessandro Mercati, Marco Spina, Danilo Bulevardi, Alessio Di Massimo, Daniele Montevago.

A disposizione: Stefano Greco, Alessandro Tozzullo, Federico Casolari, King Udoh, Luca Chierico, Francesco Corsinelli, Christian Dimarco, Lorenzo Guerrini, Daniel Frey, Alessandro Galeandro, Roberto Pirrello. Allenatore: Piero Braglia

Arbitro: Simone Galipò. Primo assistente: Marco Toce. Secondo assistente: Alessandro Parisi. IV ufficiale: Andrea Traini

Primo tempo

Al 3' prova ad arrivare in area il Gubbio con Montevago, ma è in fuorigioco.

Al 5' la reazione del Pescar con Tunjov che prova a sfondare con la palla che viene deviata da Cuppone che è anche lui in fuorigioco.

Primo brivido per il Delfino al 6' con Tunjov che ci prova a sorprende Vettorel tra i pali che con qualche difficoltà manda in angolo.

Al 9' minuto ancora Pescara in avanti con Pierno e Tunjov, recupera Mercadante che passa al portiere.

Al 10' calcio di punizione per il Gubbio a pochi metri dall'area di rigore, è Mesik a spazzare via dall'area del Pescara.

Al 16' è il Pescara che si fa cedere di nuovo con Vettorel che sbaglia il rinvio: a recuperare è Squizzato che passa a Cuppone che chiude con un tiro deviato

Al 17' pescato ancora in fuorigioco il Gubbio con Di Massimo. Subito dopo la prima ammonizione: il giallo è per Rosaia (Gubbio) per un intervento da dietro.

Al 19' nuova punizione per gli uomini di Braglia e ancora una volta a pochi metri dall'area del Pescara. Cross teso ribatte Cuppone con Bulevardi che manda sopra la traversa.

Al 22' il fischio è in favore del Pescara per un fallo su Tunjov al limite dell'area, ma la palla non filtra e viene allontanata dal Gubbio.

Al 23' nuova incursione del Pescara nell'area della squadra ospite, ma la palla viene spazzata fuori. Poco dopo Merola rivendica un fallo, ma per l'arbitro Galipò è tutto regolare.

Al 26' arriva il vantaggio del Pescara: tiro di prima di Tunjov che spiazza Vettorel infilando nell'angolo alla destra del portiere. Un gol nato da un errore di rinvio dell'ultimo difensore con Accornero che fallisce il primo tentativo, ma Tunjel non sbaglia mandano in estasi i tifosi.

Al 28' contropiede di Accornero che arriva fino all'area di rigore impegnando nel rinvio Portanova.

Al 30' nuovo calcio di punizione per gli uomini di Zeman: ancora Rosaia su Merola che va giù sul lato destro appena fuori dall'area di rigore. Tunjov tira in porta, ma devia Signorini. La palla finisce su Accornero che difende la partita in un uno contro due. La rimessa è per il Gubbio. La mezz'ora è tutta del Pescara che continua a pressare il Gubbio che sembra non riuscire a venir fuori dalla sua metà campo.

Al 33' altro assalto del Pescara e secondo corner per la squadra di casa, con la palla che viene allontanata da Signorini. Si fa rivedere subito dopo il Gubbio con un lungo lancio a cercare Di Massimo con la palla messa fuori.

Al 35' nuova occasione per Merola che su cross di Tunjov sfiora il palo con un bellissimo colpo di testa.

Al 36' si fa rivedere il Gubbio con Di Massimo che prova a entrare in area, palla ribattuta con Mercati che dopo un batti e ribatti recupera. Bulevardi ci prova a servire Di Massimo, ma la palla è lunga e scivola fuori.

Al 38' la punizione è per gli uomini di Braglia. Batte Rosaia, devia Cuppone e prima palla gol con Di Massimo a tu per tu con Plizzari che salva.

Al 39' ammonito Bulevardi per simulazione. È la seconda ammonizione per il Gubbio.

Al 41' è ancora calcio d'angolo per il Pescara. A guadagnarlo è Cuppone. Tira Tunjov arriva Dimarco che mette fuori.

Al 42' il primo corner per il Gubbio. Batte Spina con Cuppone che recupera e fa tutto da solo. Va giù, ma per l'arbitro non c'è fallo.

Al 43' cambio di fronte e nuova punizione per il Gubbio poco distante dall'angolo. Tira Spina, ma Di Massimo manda sotto la curva.

Al 44' la palla arriva a Merola, che viene fermato al limite dell'area e non riesce ad agganciare.

Al 45' ci riprova il Gubbio con Merola che manda in angolo. Il secondo per gli umbri (tre quelli assegnati al Pescara nel primo tempo). Uno il minuto di recupero. Un'azione concitata, errore di Morelli con Accornero che ci prova, Merola lancia in avanti ci prova Cuppone ad agganciare, con la palla passata direttamente al portiere Vettorel. Poi tutti negli spogliatoi.