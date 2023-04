Fischio d'inizio all'Adriatico Cornacchia per Pescara-Virtus Francavilla: segui la diretta

Fischio d'inizio all'Adriatico Cornacchia dove il Pescara di Zeman affronterà la Virtus Francavilla di mister Calabro nella 35esima giornata del girone C.

La formazione del Pescara

I titolari: 22 Plizzari, 2 Milani, 29 Cancellotti, 5 Palmiero, 7 Kolaj, 10 Lescano, 13 Brosco, 17 Rafia, 20 Kraja, 24 Mesik, 30 Merola.

A disposizione: 1 Sommariva, 31 D’Aniello, 3 Crescenzi, 6 Gyabuaa, 8 Aloi, 9 Vergani, 11 Delle Monache, 18 Boben, 19 Mora, 21 Desogus, 23 Pellacani, 27 Cuppone, 28 Ingrosso, 32 Gozzi, 88 Germinario.

La formazione della Virtus Francavilla:

I titolari: 1 Milli, 3 De Marino, 7 Maiorino, 8 Di Marco, 10 Karlsson, 13 Solcia, 17 Caporale, 18 Pierno, 21 Risolo, 30 Macca, 96 Minelli.

A disposizione: 12 Negro, 98 Romagnoli, 2 Idda, 14 Manarelli, 19 Ejesi, 20 Prinelli, 26 Cisco, 27 Carella, 31 Murilo, 55 Yakubiv.

Primo tempo - diretta

Cerca subito di farsi avanti la Virus Francavilla che al terzo minuto arriva al limite dell'area di rigore con Maiorino. Un tiro che non preoccupa il suo e che finisce lontano dal portiere del Delfino, Plizzari. Al 39esimo rigore per il Pescara per un fallo su Merola dopo un bello scambio con Lescano che non delude: al decimo minuto vantaggio del Delfino che dopo i primi minuti di incertezza è pienamente entrato nella partita.

Al quattordicesimo arriva il raddoppio con Merola che con una bellissima azione sorprende Milli con la palla che si infila a fil di palo, niente da fare per il portiere della Virtus Francavilla. Al 19esimo calcio d'angolo per la squadra ospite con la palla mandata in fallo laterale dall'ultimo difensore del Pescara. Altra bellissima azione sulla fascia del Pescara al 22esimo con la palla che finisce in calcio d'angolo.