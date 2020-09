Capitanelli carica il Pescara Basket: “Abbiamo tutte le carte in regola per puntare in alto”

Capitanelli carica il Pescara Basket, dicendosi convinto che “abbiamo tutte le carte in regola per puntare in alto”. Alla vigilia del primo impegno di pre-campionato sul terreno di gioco del Teramo a Spicchi (oggi alle ore 17.30), il capitano biancazzurro ha rilasciato alcune dichiarazioni, facendo il punto della situazione:

“Avere iniziato così presto per noi è positivo, considerando che siamo stati fermi più di 5 mesi dopo il lockdown (ultimo impegno ufficiale il 1° marzo nel derby vinto all’ultima giornata di regular season in casa dell’Amatori Pescara, ndr), per cui ci consentirà a tutti di riprendere una buona condizione fisica, di conoscerci meglio come squadra e di apprendere le indicazioni dell’allenatore”. Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Riguardo ai primi allenamenti agli ordini di coach Vanoncini, Capitanelli dice: “Lui predilige un gioco in velocità, con i lunghi intercambiabili tra di loro. Non ama individualismi e propone esclusivamente un gioco di squadra che coinvolge tutti. Questo è un aspetto che personalmente apprezzo molto, perché tutti siamo importanti all’interno delle rotazioni”. Per concludere, uno sguardo al campionato e alle ambizioni del Pescara Basket: “Per come sono fatto io, cerco sempre di arrivare il più in alto possibile. Come dissi al mio arrivo al presidente, io voglio vincere il campionato e, anche se ci ho messo qualche anno, alla fine ci sono riuscito. La nostra squadra a mio avviso è molto forte e competitiva”.