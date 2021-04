Delfino Flacco Porto, allenamenti in vista della sfida con il Capistrello

Il Delfino Flacco Porto si allena per preparare la nuova gara del campionato di Eccellenza in programma al campo sportivo San Marco sabato 1° maggio alle ore 15.

Dopo l'1-1 in casa dell'Avezzano, ieri pomeriggio la squadra ha proseguito la preparazione in vista della quarta giornata, quando ci sarà la sfida contro il Capistrello. Era presente in tribuna anche il patron Quinto Paluzzi. I ragazzi di Bonati, attualmente con un solo punto in classifica, vanno alla ricerca della prima vittoria.