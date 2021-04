Eccellenza, il Delfino Flacco Porto riabbraccia Brian Brattelli

La società tutta fa un grosso in bocca al lupo a Brian per questa sua nuova esperienza. Intanto stamattina amichevole in famiglia

Il Delfino Flacco Porto riabbraccia Brian Brattelli, giocatore mancino classe 2001 che può ricoprire il ruolo di esterno basso in fascia o essere impiegato nei centrocampisti. Un giocatore "fortemente voluto dall'allenatore per aggiungere e migliorare quel senso di appartenenza e quel desiderio di risultato sportivo, indispensabili per confrontarsi con delle corazzate come tutte le 6 squadre del campionato ormai prossimo a ripartire", si legge in una nota.

La società tutta fa un grosso in bocca al lupo a Brian per questa sua nuova esperienza. Intanto stamattina amichevole in famiglia in casa Delfino Flacco Porto sotto l'occhio attento del patron Paluzzi, che si è recato al campo per spronare i ragazzi: si inizia a carburare, dunque, in vista della partenza del campionato di eccellenza, l'11 aprile a L'Aquila.