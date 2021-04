Il Delfino Flacco Porto acquisisce a titolo definitivo Alessandro Di Federico

La società parla di "un rinforzo di qualità per la nostra compagine attraverso l'acquisizione di un calciatore che unisce sostanza e proprietà importanti per la categoria"

Il Delfino Flacco Porto comunica di aver acquito a titolo definitivo il duttile centrocampista Alessandro Di Federico. Il giocatore, classe 2000, arriva dalla Torrese ma è di proprietà del Pineto e sarà molto importante per affrontare al meglio il campionato di eccellenza, al via il prossimo 11 aprile.

La società parla di "un rinforzo di qualità per la nostra compagine attraverso l'acquisizione di un calciatore che unisce sostanza e proprietà importanti per la categoria e che va ad aumentare quello spirito di corpo e sacrificio che il tecnico in questo momento ritiene indispensabili e prioritari per ridurre il gap da tutte le altre compagini partecipanti".