De Ioris e Di Fonzo, la Pescara Pallanuoto smentisce: "Non sono stati ceduti"

Mattia De Ioris e Fabio Di Fonzo, annunciati come nuovi acquisti dal Club Aquatico, sono ancora "due tesserati della Pescara Pallanuoto, sia come giocatori che come tecnici", e di conseguenza "sono stati regolarmente convocati sia in qualità di pallanuotisti per l’inizio della stagione agonistica fissato a settembre, sia in qualità di allenatori per l’Open Day della Pescara Pallanuoto, in programma domani, sabato 29 agosto, dalle ore 16 alle Naiadi".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Lo precisa in una nota la Pescara Pallanuoto, annunciando di aver "dato mandato ai propri legali affinché vengano poste in essere tutte le azioni necessarie" per la tutela dei suoi diritti e della sua immagine, oltre ad aver segnalato l’episodio alla Procura Federale competente.