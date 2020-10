Pucci carica il Pescara Basket: "C’è bisogno di lavorare ma la strada è quella giusta". Il giocatore, dopo aver fatto diverse esperienze in giro per l’Italia, è tornato nella sua Pescara. Nonostante la giovane età (ha appena 22 anni) è possibile considerarlo uno dei più esperti del gruppo, avendo iniziato il proprio percorso tra i senior molto presto, anche in categorie superiori:

“Ho maturato già una buona esperienza e questo potrà rivelarsi importante soprattutto per i miei compagni più giovani. Siamo un gruppo già molto ben amalgamato: c’è un bel feeling tra gli under e quelli un po’ più “anziani”, che non lesinano consigli ai compagni più giovani, i quali si stanno facendo trovare sempre pronti nel recepirli, e anche i due stranieri si stanno ambientando in maniera perfetta”.

Parlando del campionato: “Sinceramente le modifiche alla formula, con squadre in più o in meno, a noi interessa poco, perché comunque il nostro obiettivo è quello di arrivare il più in alto possibile e lavoriamo ogni settimana per arrivare pronti alla prima di campionato e da lì poi vedremo come andrà.”

Intanto il previsto scrimmage tra Pescara Basket e Unibasket Lanciano al Pala Aterno Gas & Power è stato rinviato a data da destinarsi su richiesta della società frentana. In attesa di fissare la nuova data, la compagine biancazzurra aveva già programmato altri tre impegni prima dell’esordio in campionato con Vasto domenica 15 novembre. Questo l’elenco completo: