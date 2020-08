Conto alla rovescia per il raduno del Pescara Basket. La squadra di coach Vanoncini si ritroverà mercoledì 2 settembre, al palasport di via Elettra, alle 17, per poi recarsi alla Medicina dello Sport.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Lì si svolgeranno le visite mediche degli atleti, che verranno ripetute anche giovedì 3, venerdì 4 e sabato 5. Una volta terminate le visite, lunedì 7 alle 18 partirà la preparazione per la nuova stagione.