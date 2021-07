Ciclismo, a Cepagatti la quinta edizione de "La corsa del dottor Carlo"

Tutto pronto a Cepagatti per la quinta edizione de "La Corsa del Dottor Carlo".

A organizzare la manifestazione sportiva, per la categoria juniores, è l’Asd Ciclistico Cepagatti.

Un comitato organizzatore animato da tanta volontà e passione che attesta l'impegno e la serietà con cui ha sempre lavorato per ricordare nel miglior modo la figura carismatica del dottor Carlo Santuccione, mai dimenticata da tutta Cepagatti che vanta una tradizione ciclistica di alto profilo.

“Sono lieto di portare i saluti della nostra città all’organizzazione Asd Ciclistico Cepagatti e a tutti i ragazzi con le loro famiglie e amici che parteciperanno a questa quinta edizione dell’importante evento ciclistico La Corsa del Dottor Carlo", dice il sindaco Gino Cantò, in memoria ed onore del nostro indimenticabile concittadino che univa alla professione di medico la grande passione per il ciclismo, attraverso il quale trasmetteva grandi valori umani e sportivi. Il nostro Comune è onorato di accogliere tanti giovani corridori e l’augurio che facciamo a tutti questi ragazzi, per l’impegno ed il sacrificio che mettono in questo sport, è che possano raggiungere i risultati prefissi ed ottenere le meritate soddisfazioni con la piena riuscita della manifestazione. Un meritato plauso anche agli organizzatori che con dedizione si impegnano ogni anno a portare avanti questa iniziativa. Buon divertimento a tutti”.

Il percorso è lo stesso delle edizioni precedenti: partenza (alle ore 15) e arrivo in via Roma, dieci giri di un anello di 11,6 chilometri tra Cepagatti e Villareia che si fa al contrario rispetto alle tante edizioni del Criterium d’Abruzzo e della tappa della Tirreno-Adriatico disputata nel 2016.Tutte le fasi principali della corsa, dalla presentazione delle squadre partecipanti all’omaggio al cimitero davanti alla tomba di Carlo Santuccione, insieme ai passaggi cittadini, saranno trasmessi in diretta Facebook nell’omonima pagina dedicata alla Corsa del Dottor Carlo https://www.facebook.com/La-Corsa-del-Dottor-Carlo-100961775389980