Ancora soddisfazioni per il calcio da tavolo abruzzese: tre giovani giocatori sul podio nella coppa Italia di subbuteo [FOTO]

Tre giocatori under 12 sul podio della 33esima coppa Italia di subbuteo, appartenenti al team abruzzese Ves Gentes. Si tratta di Alberto Barattucci, Jacopo Giampaola e Damiano Giampaola. Ben 300 atleti di tutte le età adulti e bambini si sono dati battaglia sui tavoli verdi in miniatura del subbuteo, disciplina che non ha perso di interesse ed anzi continua ad attirare anche tanti giovani.

Da segnalare anche l'altra giocatrice della Ves Gentes Ilaria Fedele con il suo esordio nel team under a soli 7 anni oltre alle buone prestazioni dei due under 16 alla prima gara nazionale, ovvero Giorgio Sallese e Federico Iervese. Si deve accontentare invece di un secondo posto dopo una cavalcata strepitosa l'atleta abruzzese di Cepagatti Fabrizio Fedele in forza ai Bologna Tigers, che si arrende in finale agli ultimi secondi contro il laziale Patrizio Lazzaretti per 1-2. Aveva eliminato diversi atleti dopo un girone eccellente e ai sedicesimi contro Perugino Flamini per 4-2, agli ottavi contro riminese Croatti per 3-0 e in semifinale l anconitano Cappellacci per 4-1. Poi la sconfitta in finale.