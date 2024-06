Coppa dei Club Abruzzo, Bombonera Blu è campione Regionale

La Bombonera Blu è Campione Regionale 2024, Campionato amatoriale a squadre organizzato da MSP Italia, Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI.

Il Club di Chieti alla sua terza partecipazione conquista il titolo regionale vincendo contro Magic Sport di Martinsicuro, al termine di una combattutissima finale terminata con il misto di spareggio. Le due formazioni rappresenteranno la Regione Abruzzo alla Finale Nazionale Padel MSP Italia, in programma dal 12 al 14 luglio a Parma, insieme alle rappresentanti di Umbria, Emilia Romagna, Sardegna, Sicilia, Abruzzo, Molise, Lombardia, Veneto, Piemonte, Toscana, Marche e Campania.

Sono stati due giorni all'insegna dello sport e del divertimento con le 43 squadre partecipanti alla Coppa dei Club Abruzzo, che dopo 5 mesi di partite di qualificazione negli 8 gironi delle Province di Chieti, Pescara e Teramo si sono sfidate nelle finalissime in 5 tabelloni (Elite Pro Master Amateur Fun.

Ad ospitare Le Finali Regionali sono state le strutture di Magister Village e Palapadel di Montesilvano, Bombonera e Padel Chieti di Chieti.

Dalle ore 9 di sabato scorso sono iniziati i primi match con l'equilibrio che ha fatto da padrone per la maggior parte dell'evento come ampiamente dimostrato dai molti pareggi delle varie fasi eliminatorie. Un aspetto caratteristico di questa giornata è stato l'inserimento del tabellone Silver, ovvero le squadre eliminate al primo turno dei due tabelloni che si sono sfidate in due tabelloni a specchio fino alla finale Silver.

Ecco i risultati delle altre categorie. Nel Tabellone Elite Silver primi classificati l’Anxa Sport Village di Lanciano, al secondo posto il Padel & Fitness Rossa di Montenero di Bisaccia

Nel Tabellone pro Gold, successo del Martin Padel Gang di Martinsicuro, secondo posto per il Padel mania Pescara.

Nel Tabellone Pro Silver primi classificati l’Interamnia Sport Village di Teramo, secondo posto per l’Ancaria Raimbow di Ancarano.

Nel Tabellone amateur Gold primo posto per il Rozu Lanciano, secondo posto per il Bombonera Nera.

Nel Tabellone Amateur Silver vittoria del Pala Loca Bellante, secondo posto La Fenice.

Nel Tabellone Fun Gold, primi classificati Classificati Le Magnolie, Secondi classificati il Top Smash five di Pescara.

Nel Tabellone Fun silver, vittoria del Padel Select one di val di Sangro, secondi classificati il Magister Samsung di Montesilvano.

Nel Tabellone Master Gold, vince l’Horama Tempesta di Teramo, secondo posto il Bombonera Giallo di Chieti.

Nel Tabellone Master Silver, primi Classificati lo Square set, secondo posto per il Padel & fitness nera.

La Coppa dei Club Abruzzo è stata sostenuta dal Coni Regionale che con il presidente Enzo Imbastaro e la vicepresidente Alessandra Berghella hanno rinnovato il prezioso contribuito per le premiazioni con 3 bellissimi trofei.

“In pochi anni sono aumentati i tesseramenti del 700% grazie a questa meravigliosa manifestazione e soprattutto agli atleti ed alle strutture ospitanti che hanno reso possibile la realizzazione di un evento di tale portata”, le parole di Roberto Standoli Presidente MSP Abruzzo.

“Con molto lavoro e tanta passione ci riteniamo soddisfatti ed orgogliosi di aver portato a conclusione dopo 3 mesi consecutivi un campionato molto bello ed interessante sotto il profilo sportivo ed associativo - conclude Simone Scardetta, Responsabile Padel MSP Abruzzo - fondamentale il lavoro del team MSP Abruzzo composto da Francesco Serafini, Diego Cipolla, Emilia Buracchio e Fabrizio Ruzzi, ognuno con un ruolo diverso ha reso possibile la realizzazione di questa spettacolare finale in 2 giornate con 900 atleti'.