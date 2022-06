Conclusi allo stadio Adriatico i campionati studenteschi di atletica [FOTO]

Conclusi, allo stadio Adriatico Giovanni Cornacchia, i campionati studenteschi di atletica. Alla fine erano circa 2.000 i ragazzi che, con gli occhi bagnati di lacrime, hanno salutato l’impianto di via Pepe. In questa “settimana breve” c’è stato spazio per ogni sorta di emozione. Molto particolare quella della consegna delle targhe ricordo, durante lo svolgimento delle gare, in memoria di chi ha dedicato la vita alla scuola e allo sport: per la categoria Cadette la targa è dedicata a Umberto Balloriani; per la categoria Allieve ad Alessandro D'Alberto; per la categoria Allievi a Marco Ettorre, per la categoria Cadetti a Paolo Perrotti.

C’è stato poi il momento anche per vedere prendere corpo l’attività di laboratorio didattico: è il caso del liceo artistico Misticoni Bellisario, diretto da Raffaella Cocco. La studentessa Fabiana Di Zio, della III G ad indirizzo grafica, sotto la guida dall'insegnante Emilio Di Donato, docente di laboratorio, ha realizzato il logo/mascotte per l’evento: un delfino che salta l'ostacolo, a cui è stato imposto il nome di "Carlino il delfino" anche in onore del sindaco di Pescara, Carlo Masci. L'immagine è stata stampata dagli organizzatori su tutte le magliette della manifestazione.

Tra i messaggi giunti nella segreteria organizzativa va menzionato quello di Luca Mainella, coordinatore regionale di Educazione Fisica Molise: “Colleghe/i, non sono mai stato bravo a trasferire su un foglio i miei sentimenti... posso assolutamente dire però che con voi mi sono sentito a casa, tra amici, fratelli e sorelle, e qualche zia/o. Spero di potervi avere presto miei ospiti in qualsiasi sia l'occasione”.

Intanto nel pomeriggio le varie delegazioni si sono divise tra una visita alla città e un bagno di sole e di mare. In serata il sindaco di Montesilvano, Ottavio De Martinis, ha consentito l’utilizzo degli spazi circostanti il Pala Dean Martin, dove il dj Nazario live animerà la festa per l’ultimo appuntamento in calendario.