Concezio Memmo è il nuovo presidente della Figc Abruzzo. L'imprenditore lancianese è stato eletto questa mattina a seguito della votazione e proclamato dal Tfr Abruzzo. Ha ottenuto 221 voti su 222 (una scheda bianca), e prende il posto di Daniele Ortolano che approda al consiglio nazionale della Lnd.

Memmo, in videoconferenza, ha commentato così l'elezione:

"Non erano queste le condizioni in cui volevo parlarvi attraverso un video e non in una assemblea in presenza a causa della pandemia. Ci vedremo appena possibile, e nell'assumere un incarico così importante ringrazio il presidente Daniele Ortolano che con tutta la squadra che ha saputo guidare la crescita del nostro movimento"