Concezio Memmo candidato presidente della Figc Lnd Abruzzo

Concezio Memmo ufficializza la sua candidatura come presidente della Figc Lnd Abruzzo.

L’imprenditore lancianese, vicepresidente vicario del comitato regionale Abruzzo, e precedentemente presidente della Spal Lanciano ha deciso di mettersi ulteriormente in gioco.

«La mia profonda passione per il calcio in sinergia con la mia esperienza federale maturata nel corso di diversi anni, mi hanno spinto a intavolare questa nuova sfida, una sfida impegnativa e stimolante», dice Memmo.

Sono 5 le parole cardine del programma proposto da Memmo:

motivare;

pianificare;

organizzare;

coordinare;

delegare.

«E questo», aggiunge Memmo, «si può fare solo circondandosi di una squadra valida, con membri entusiasti e di grande valore, umano, professionale e dirigenziale ed io sono certo che le persone che affronteranno con me questa competizione elettorale lo siano decisamente. Abbiamo stilato un programma impegnativo, volto al rinnovamento e all’ulteriore potenziamento del legame con le nostre Società dilettantistiche, partendo dai più che soddisfacenti risultati della precedente gestione; la crisi dovuta al Covid-19 sicuramente non facilita le cose, ma anche per questo ci sentiamo ulteriormente motivati a mettere a disposizione del mondo del calcio dilettantistico regionale le nostre forze e le nostre competenze».

Otto i punti che la squadra di Memmo intende portare avanti: