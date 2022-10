Premiati in Comune i giovanissimi campioni d'Italia di beach volley under 18 Filippo Barone e Claudio Rocco

Premiati in Comune Filippo Barone e Claudio Rocco, neo campioni d'Italia di beach volley under 18. A consegnare il riconoscimento alle due giovani promesse che hanno conquistato il titolo a Caorle, sono stati il sindaco Carlo Masci e l'assessore comunale allo sport Patrizia Martelli.

“Sono orgogliosa di attestare questo riconoscimento e la stima del Comune di Pescara a due giovanissimi atelti che hanno saputo conquistare con la tenacia un importantissimo traguardo sportivo della loro carriera. A Caludio Rocco e Filippo Barone – dichiara l'assessore Martelli -, che rappresentano per noi un fiore all'occhiello in uno sport particolarmente identitario della nostra città, va il nostro ringraziamento per la loro tenace lotta nel conseguire con il sudore e la fatica, ma in assoluta lealtà, i valori più puri dello sport”.