Club Aquatico Pescara sugli scudi al campionato regionale di pallanuoto che si è svolto nella piscina di L'Aquila. La società del presidente Fustinoni ha partecipato con grande soddisfazione, sia per la crescita dei propri ragazzi sia per i risultati ottenuti. I titoli conquistati in tutte le categorie di questa manifestazione federale non arricchiscono solo la bacheca del Club Aquatico, ma trasmettono anche la consapevolezza che si sta procedendo verso la giusta direzione.

"Complimenti alle formazioni del Club e anche all'associata Swim Action", si legge in una nota. "Grazie a tutti i ragazzi e alle loro famiglie, grazie indistintamente a tutti i coach Marco D'Altrui, Fabrizio D'Onofrio, Pierluigi Iervese, Fabio Di Fonzo e Mattia De Ioris".

Risultati

* Under 18

Aquila - Swim Action 8-28

Swim Action - Aquila 22-3

* Promozione

Aquila - Swim Action 3-24

Swim Action - Aquila 22-6

* Under 14

Club A - Club B 10-5

Club B - Club A 11-11

* Under 16

Club Aquatico - Vasto 20-5

Vasto - Club Aquatico 4-11