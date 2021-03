Magnante regala la prima vittoria al Club Aquatico: Jesina battuta 5-4

Alla Piscina del Passetto di Ancona il Club Aquatico supera di misura la Jesina, match valido per la seconda giornata del campionato di serie B, e coglie la sua prima vittoria stagionale. La truppa di Bocchia riporta il bottino pieno a casa grazie al punto nell’ultimo quarto di Magnante che fissa lo score sul 4-5. Le altre marcature portano la firma di De Ioris, tripletta per lui, e Provenzano. Tra i locali a segno Sorichetti, Marcucci, Di Palma e Chitarroni.

Gara che ha vissuto lunghi tratti di sostanziale equilibrio, come testimoniano le parole di coach Paolo Bocchia al termine della contesa: “Il pareggio quest’oggi sarebbe stato il risultato più giusto per quanto visto in acqua, faccio i complimenti alla Jesina che ha dimostrato di essere una squadra solida, ben allenata e lotterà fino alla fine per la salvezza. Sono molto contento della vittoria della mia squadra, la prestazione non è stata ottimale, ci sono stati molti errori e abbiamo molto da migliorare. Purtroppo non riusciamo ad allenarci bene considerando l’indisponibilità delle Naiadi, e non poter svolgere sedute in piscina regolare comporta che in partita facciamo fatica”.

Il mister non si fa prendere da facili entusiasmi e continua a ribadire l’obiettivo stagionale: “Innanzitutto la salvezza e poi si vedrà”.

Tabellino

JESINA – CLUB AQUATICO PESCARA 4-5

JESINA: 1 Pecoraro, 2 Zannin G., 3 Mattei, 4 Sorichetti, 5 Grilli, 6 Marcucci, 7 Zannini, 8 Di Palma, 9 Paolucci, 10 Chitarroni, 11 Baldinelli, 12 Zannini T., 13 Ciampichetti. Allenatore Trumbic

CLUB AQUATICO: 1 Morretti, 2 Sabatini, 3 Sarnicola, 4 Di Nardo, 5 De Ioris, 6 Delle Monache, 7 Magnante, 8 Provenzano, 9 Iervese, 10 Di Fonzio, 11 Ruscitti, 12 Prosperi, 13 Giammarco. Allenatore Bocchia

Marcatori Jesina: Sorichetti, Marcucci, Di Palma, Chitarroni

Marcatori Club Aquatico Pescara: De Ioris (3), Provenzano, Magnante