Club Aquatico sugli scudi ai campionati regionali di nuoto sincronizzato nella piscina comunale di Sambuceto. La squadra Juniores si è comportata bene, anche se non ha centrato ancora il punteggio per i campionati estivi. Camilla Marasciulo si è classificata seconda con il punteggio di 64.515, confermando la sua qualificazione per gli italiani estivi.

Qui di seguito i risultati per quanto riguarda le gare Sincro Categoria Esordienti:

Seconda classificata D'Adamo Sofia con 58,962

Terza classificata Genco Stella con 57,403

Quarta classificata Papa Delfina con 55,338

Quinta classificata Di Fermo Chiara con 54,855

Sesta classificata Di Gregorio Emma con 54,723

Decima classificata Cancelli Cecilia con 52,897

Praticamente le ragazze si sono classificate tutte per i campionati invernali e cinque di loro anche per i campionati estivi.