Nello staff del Club Acquatico Pescara di pallanuoto arrivano i tecnici Di Fonzo e De Ioris

La società pescarese di pallanuoto Club Acquatico Pescara ha annunciato l'ingaggio di due nuovi tecnici: Fabio Di Fonzo e Mattia De Ioris. Si tratta di due giovani allenatori che si aggiungono allo staff guidato dal responsabile ed atleta olimpionico Marco D'Altrui e dal supervisore Carlo Silipo.

DI Fonzo e De Ioris, già nello staff della Pescara Pallanuoto, si occuperanno delle giovanili under 10 - 12 -14. Riconfermato alla guida della prima squadra Pierpaolo Provenzano, mentre nei prossimi giorni saranno comunicati i nomi degli altri rinnovi e dei nuovi innesti.

Intanto il Club Acquatico ha organizzato per sabato 29 agosto un torneo in mare nello spazio antistante lo stabilimento San Marco zona Pescara nord, riservato ai giovani. Vi potranno partecipare i ragazzi Under 11 e Under 13, aperto a tutti i giovani appassionati di queste fasce di età.