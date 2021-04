Claudio Ruffilli delegato provinciale del Coni Abruzzo [FOTO]

Gli altri delegati, invece, sono i seguenti: Massimiliano Milozzi per Chieti, Vincenzo Di Cecco per L'Aquila e Italo Canaletti per Teramo

Un altro passo avanti verso il nuovo Coni Abruzzo. Dopo aver nominato i due nuovi vicepresidenti (Alessandra Berghella e il vicario Cristiano Carpente), sono stati ufficializzati i nomi dei delegati provinciali che accompagneranno il presidente Enzo Imbastaro nel prossimo quadriennio.

Per Pescara è stato scelto Claudio Ruffilli. Gli altri delegati, invece, sono i seguenti: Massimiliano Milozzi per Chieti, Vincenzo Di Cecco per L'Aquila e Italo Canaletti per Teramo.