Cittadella - Pescara: la cronaca live del match [DIRETTA]

Il Pescara a caccia di punti per sperare di rimanere in corsa nella lotta per la salvezza

I biancazzurri di Grassadonia affrontano il Cittadella con l'obiettivo di tornare a casa con punti preziosi per la classifica, dopo il pareggio strappato contro il Lecce.

PRIMO TEMPO

Inizia la sfida. Al 3' calcio di punizione per il Pescara, Maistro calcia alto sulla traversa. Squadre che si affrontano a viso aperto senza però fino ad ora costruire azioni pericolose. Al 12' Giannetti vicino al gol con un colpo di testa e palla all'esterno della rete. Al 18' calcio d'angolo per il Cittadella che negli ultimi minuti sembra crescere, ma nulla di fatto. Al 24' ammonito Busellato del Pescara per fallo su Tavernelli. Al 30' esce per infortunio Balzano, entra Bellanova. Al 31' primo tiro per il Cittadella con Tavernelli dalla distanza, Fiorillo blocca. Al 34' tiro cross di Ogunseye che impegna sempre Fiorillo. Al 35' ammonito Camigliano del Cittadella. Al 37' grande occasione per Scognamiglio che a due passi dalla porta calcia sul portiere avversario. Al 44' Ogunseye di testa, palla in angolo su deviazione di Scognamiglio. Sul corner sempre Ogunseye stacca di testa palla fuori di poco, pericolo per il Pescara. Due i minuti di recupero. Finisce 0-0 il primo tempo.

SECONDO TEMPO

Parte la ripresa. Al 47' conclusione di D'Urso al volo, palla fra le mani di Fiorillo.

CITTADELLA

36 Kastrati, 2 Perticone, 3 Benedetti, 6 Camigliano, 8 Proia, 10 D’Urso, 20 Gargiulo, 21 Tavernelli, 23 Branca, 24 Ghiringhelli, 32 Ogunseye

A disposizione:

77 Maniero, 4 Iori, 5 Adorni, 7 Rosafio, 9 Tsadjout, 11 Beretta, 15 Frare, 17 Donnarumma, 92 Bladini

Allenatore: Venturato

PESCARA

1 Fiorillo, 5 Drudi, 6 Scognamiglio, 7 Odgaard, 9 Giannetti, 14 Balzano, 19 Masciangelo, 21 Dessena, 26 Guth, 31 Busellato, 37 Maistro

A disposizione:

46 Alastra, 2 Bellanova, 8 Memushaj, 10 Valdifiori, 11 Galano, 16 Bocchetti, 23 Rigoni, 24 Capone, 34 Fernandes, 47 Nzita, 72 Vokic, 99 Machin

Allenatore: Grassadonia