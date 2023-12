Grand Prix 2023, è di Pescara la terza miglior scuola di tennis del Paese e la prima nella categoria "Standard"

Il Circolo tennis Pescara (società sportiva dilettantistica Arl) è la miglior “Standard school” d'Italia e, nella categoria generale che comprende anche le categorie Club, Basic, Super e Top è terza. Risultati da incorniciare quelli certificati dalla Fitp (Federazione italiana tennis e padel) che ha stilato le classifiche Grand Prix 2023 e ancor più importanti se si considera che nel 2022 in quella di categoria la realtà cittadina era sesta e sedicesima in quella generale.

Un primo e un terzo posto conquistati con un punteggio di 6.500 e che vede il circolo tennis terzo dietro a due “Top school” e davanti a una di queste: prima e seconda sono infatti l'associazione sportiva dilettantistica Tennis training di Perugia e l'Accademia tennis Napoli società sportiva dilettantistica di Napoli, mentre quarta è la Tennis school (società dilettantistica a responsabilità limitata) di Catania, tutte come detto della categoria “Top”.

Classifica quella che stila la Fitp che si basa su “competenze degli insegnamenti e la bontà delle strutture” di legge nella pagina della Federazione. Una visione degli stessi dunque non basata sul tesseramento, ma su quanto rappresentino luoghi di crescita per i ragazzi e che riesce così a delineare la mappa delle realtà virtuose del tennis, i padel e il picketball del Paese.

“Il Grand Prix – sottolinea Michelangelo Dell'Edera, direttore dell'Istituto superiore di formazione Roberto Lombardi – valuta il circolo di allenamento e le sue metodologie, oltre a verificare quanti bambini vengono convocati nei centri periferici under 10, 12 14 e 16, oppure a Formia e a Tirrenia. In questo caso non prendiamo in considerazione il tesseramento bensì la provenienza, con i nostri tecnici che vanno nei circoli periodicamente e li conoscono alla perfezione, fino a saperne tracciare un quadro chiaro ed esaustivo”.

“Stimolare le scuole a passare di gradino in gradino è uno dei passaggi chiave del progetto, e non sono poche quelle che nel corso dell'ultimo decennio hanno saputo fare grandi passi”, si legge ancora nella comunicazione della Federazione.

Insomma un piazzamento davvero importante che arriva in un anno da incorniciare per l'Italia che proprio nel 2023 è tornata a conquistare, dopo ben 47 anni, la Coppa Davis.