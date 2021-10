Due atleti del circolo di Pescara "Svagamente" ai Mondiali di Vela Nacra 15

Due ragazzi rispettivamente di 17 anni e 16 anni del circolo velico di Pescara “Svagamente” diretto da Mauro Di Feliciantonio stanno partecipando ai campionati mondiali di Vela Nacra 15 a La Grande Motte, in Francia. Si tratta di Giulia Grilli e Pietro Jan Bellot timoniere e prodiere. La competizione è iniziata ieri 29 ottobre ed andrà avanti fino al 5 novembre. Otto giorni di regate per stabilire l'equipaggio campione del mondo della disciplina. I due ragazzi sono già stati campioni d'Italia nel 2019 per la categoria multiscafi Hobie Cat Dragoon under 16 e dall'anno scorso, pur nella difficoltà degli allenamenti causata dal Covid, hanno fatto il salto di qualità su catamarani più grandi e più veloci come i Nacra 15 dove sfidano spesso concorrenti di età superiore. Lo scorso anno sono entrati nella rosa dei dieci finalisti del concorso “Velista dell'anno” e sono stati premiati dal Coni quali giovani e promettenti talenti del mondo della vela. Entrambi hanno iniziato prestissimo,a 8 anni. Giulia frequenta il liceo scientifico di Pescar e Pietro l'istituto nautico di Ortona e sono seguiti dall'istruttore Mauro.