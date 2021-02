Ciclismo, il Team Go Fast guarda avanti e si prepara per la ripartenza in tutti i settori

Con una situazione imprevedibile e incerta che sta mettendo a dura prova l’intero panorama sportivo, il Team Go Fast riprende la propria marcia verso l’impostazione della nuova stagione con gli amatori, il paraciclismo e il comparto giovanile dedicato agli allievi e agli juniores.

Allo stato attuale, la preparazione è mirata alla rifinitura di tutti i lavori svolti singolarmente da ogni atleta nei mesi precedenti con l’obiettivo di amalgamare tutto l'organico e di perfezionare lo spirito di gruppo e di squadra che rappresenta l’arma in più della società presieduta da Andrea Di Giuseppe.

In attesa di definire tutti i programmi, gli amatori vogliono preparare al meglio l’esordio stagionale nelle Marche al Trittico Marchigiano dell’Acsi. Dopo aver cominciato ieri, 7 febbraio, a Monsano, i prossimi appuntamenti sono per il 14 a Piediripa e il 21 a Villamusone.

“Abbiamo messo alle spalle un 2020 triste per i tragici accadimenti legati alla pandemia di Covid-19 - è il commento di Andrea Di Giuseppe - La bici è passata in secondo piano ma siamo riusciti soltanto a gareggiare poco tra i mesi di settembre ed ottobre. Anche in questo 2021 ci sono molti punti interrogativi su come impostare la stagione ma noi dobbiamo farci trovare pronti e concentrati per le prossime gare visto che c’è uno spiraglio legato alla partecipazione alle manifestazioni di interesse nazionale da parte del Coni”.