Ciclismo, rinviata a data da destinarsi la quinta edizione della 'Corsa del Dottor Carlo'

Niente Pasquetta sui pedali a Cepagatti: l'evolversi della situazione pandemica e l'istituzione della zona rossa nazionale tra il 3 e il 5 aprile hanno indotto gli organizzatori dell’Asd Ciclistico Cepagatti a interrompere i preparativi per la quinta edizione della 'Corsa del Dottor Carlo' e a cercare una nuova data in calendario. Ecco che cosa ha spiegato il responsabile dell’organizzazione, Fabio Cascini:

“Prendendo atto dell’impossibilità di poter svolgere la manifestazione a Pasquetta, di fronte alle direttive delle istituzioni, ci stiamo mettendo all’opera per lavorare sulla nuova data e far si che il ricordo del nostro Carlo Santuccione possa essere celebrato nel miglior modo e senza problematiche relative alla gestione del pubblico. È solo un rinvio: come noi anche l’amministrazione di Cepagatti e gli sponsor hanno la volontà di continuare la tradizione di una corsa ciclistica che in pochi anni è cresciuta di interesse, partecipazione e notorietà”.