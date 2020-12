Ciclismo: per Mauro Marrone terzo mandato consecutivo come presidente Fci Abruzzo

Ancora una conferma al vertice della presidenza del comitato regionale Fci Abruzzo per Mauro Marrone dopo aver ricoperto l’incarico federale nei due mandati precedenti (2013-2016 e 2017-2020). In occasione dell'assemblea elettiva regionale organizzata a Notaresco, per Marrone l’esito è arrivato dai 47 voti a favore dalle 54 società (su 61) presenti.

L’altro candidato Virginio Rapone ha raccolto soltanto 19 voti. Per il quadriennio 2021-2024 Marrone sarà affiancato dai due nuovi vice presidenti Gianluca Colabianchi e Gabriele Di Meco, insieme ai due consiglieri Paolo Festa ed Edoardo Di Federico.

“Nonostante il periodo difficile che stiamo vivendo allo stato attuale - ha spiegato Mauro Marrone - non è semplice stilare un programma ma sono convinto che dalle grandi difficoltà possiamo uscirne a testa alta, affrontando le situazioni con spirito di intraprendenza e credendo in quello che si fa mettendo da parte i campanilismi. La parola chiave di questo nuovo mandato è la continuità, sulla base di quanto di buono è stato fatto nei due mandati precedenti. Il 2020 è stato anomalo in sé ed ha arenato tutta una serie di progetti che rilanceremo dal prossimo anno ridando vigore al settore femminile”.