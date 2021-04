Ciclismo, il pescarese Lorenzo Masciarelli terzo classificato al Trofeo Cicli Saccarelli

Il ciclista pescarese Lorenzo Masciarelli si è classificato terzo al Trofeo Cicli Saccarelli. La corsa juniores si è svolta a Castiglione della Valle, non molto lontano da Perugia. In accordo con la Federazione Ciclistica Italiana e quella del Belgio (nazione dove vive e gareggia con la sua attuale squadra di appartenza ma con le gare juniores sospese per l’emergenza Covid almeno fino a maggio), il nostro concittadino sta effettuando un mini ciclo di gare su strada in Italia.

La gara in Umbria ha visto dunque Lorenzo salire sul terzo gradino del podio cedendo allo slovacco Martin Svrcek del Team Franco Ballerini, con il secondo posto di Luca Tornaboni del Team Work Service-Speedy Bike. Questo il commento di Masciarelli a caldo nel dopo gara:

“Quando è uscito dal gruppo Riccardo Ricci ho capito che era un tentativo buono e così mi sono messo in evidenza insieme ad altri due atleti nell’ultimo giro e mezzo. Siamo riusciti a riprendere il corridore della Work Service che era avanti a noi nel tratto in pianura di ritorno verso il traguardo. Ho dato del mio meglio ma questo piazzamento fa ben sperare per le prossime corse”.

PRIMI DIECI CLASSIFICATI TROFEO CICLI SACCARELLI

1. Martin Svrcek (Team Franco Ballerini)

2. Luca Tornaboni (Team Work Service Speedy Bike)

3. Lorenzo Masciarelli (Bert Containers - Pauwels Sauzen Cy)

4. Federico Savino (Team Work Service Speedy Bike)

5. Vincenzo Russo (Team Work Service Speedy Bike)

6. Raffaele Mosca (Forno Pioppi)

7. Andrea Noviero Raccagni (Team Work Service Speedy Bike)

8. Lorenzo Conforti (GS Iperfinish)

9. Luca Testi (Valdarno Regia Congressi Seiecom)

10. Piergiorgio Cozzani (Casano)