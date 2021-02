Ciclismo: diramati i calendari del 2021 con tutte le gare in programma nel Pescarese

Gran parte delle gare sono garantite. Il ciclismo abruzzese non si arresta e va avanti nel segno della continuità, attivandosi con largo anticipo per affrontare una nuova stagione che allo stato attuale non è compromessa. Le procedure per prevenire il contagio da Covid-19 verranno rigorosamente rispettate come da decreti governativi e normative federali. Per evitare concomitanze con altri appuntamenti in programma nelle regioni limitrofe, c'è stato un accordo con le società organizzatrici del Molise e con i comitati di Marche e Umbria affinché il calendario delle manifestazioni possa essere spalmato in maniera lineare.

Diverse le gare che si disputeranno nella provincia di Pescara, con il clou nel capoluogo adriatico di metà settembre quando la carovana del Trofeo Matteotti porterà in città i migliori professionisti del pedale, reduci dal campionato del mondo in Belgio. Si resta in attesa della presentazione del nuovo percorso del Giro d'Italia per conoscere quali saranno le tappe che interesseranno le località abruzzesi.

“Stavolta siamo più preparati in tutte le situazioni – spiega il presidente regionale Fci Abruzzo Mauro Marrone – il nostro protocollo sanitario ha funzionato perché è stato rispettato scrupolosamente sia dagli organizzatori che dagli atleti in occasione delle poche gare svolte lo scorso anno. Abbiamo istituito appositamente un corso di formazione per gli operatori Covid-19 che provvedono alla misurazione della temperatura e alla regolazione degli accessi sul luogo della gara visto che, attualmente, le normative vietano la presenza del pubblico. Abbiamo stilato un calendario provvisorio dal momento che alcune manifestazioni devono essere ancora inserite o confermate in base all’evolversi dell’emergenza sanitaria".

Questo il calendario ufficiale delle gare in provincia di Pescara:

STRADA

5 aprile juniores Cepagatti (Ciclistica Cepagatti)

1° maggio juniores Manoppello (Pedale Teate)

19 settembre professionisti Trofeo Matteotti (UC Fernando Perna)

MOUNTAIN BIKE CROSS COUNTRY

18 aprile Popoli (Cicli Sport Mania)

4 agosto Cepagatti (SS No.Ce)

MOUNTAIN BIKE MARATHON

23 maggio Sant’Eufemia a Majella (Functional Fit)