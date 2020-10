Nuoto, Carpente lancia l'allarme: "Con il Covid attività a forte rischio"

Carpente lancia l'allarme: "Con il Covid attività a forte rischio". Come riporta l'Ansa Abruzzo, il presidente regionale della Federazione italiana nuoto denuncia, in una lettera inviata a società e tesserati, che "i costi per gestori e società sono lievitati in maniera esponenziale a fronte di un minore incasso, che sta mettendo a forte rischio il prosieguo delle attività per molti impianti e associazioni".

"Abbiamo davanti a noi ancora un duro periodo di gestione dell'emergenza - aggiunge nella missiva - da parte delle autorità governative competenti che, purtroppo, non danno ancora punti saldi e, cosa peggiore, nessun sostegno concreto e strutturale al settore. Il nostro mondo ha bisogno di acqua, calda, pulita e piena del cloro, la nostra unica 'droga'".

Carpente spiega che il comitato regionale Fin "farà tutto ciò che sarà possibile per sostenere e difendere la nostra dignità di sportivi. Abbiamo già da tempo attivato intensi rapporti con i competenti uffici del Coni regionale, e del competente assessorato della Regione Abruzzo, al fine di fare quadrato con il mondo dello sport e rappresentare concretamente quali siano le nostre reali criticità. È un momento difficile, ma insieme ce la faremo".