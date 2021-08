Arbitri, nel Sud Tirolo austriaco il XV campus estivo della sezione di Pescara [FOTO]

Si terrà nel Sud Tirolo austriaco, in località Steinach am Brenner, il XV campus estivo targato Aia (Associazione italiana arbitri) - sezione di Pescara, che coinvolgerà un nutrito gruppo di ragazzi dall'11 al 20 agosto. Il campus prevede, oltre alla cementificazione associativa e di squadra, due allenamenti al giorno di cui uno in quota, test tecnici di formazione, escursioni in montagna sul lago di Resia e la visita alla Fifa, a Zurigo, dove c'è la sede mondiale del calcio. In più ci sarà come ospite un osservatore arbitrale della Uefa, che farà formazione in lingua inglese.

Gli arbitri, durante il campus, riceveranno la visita delle istituzioni locali e sportive. Si recheranno al centro olimpionico di Innsbruck per i test atletici, e quest'anno il progetto Steinach 2021 comprenderà anche un modulo appositamente dedicato allo sport coaching e rivolto dettagliatamente agli arbitri di calcio; un progetto innovativo, quest'ultimo, che si aggiunge a un'iniziativa già di per sé di grande valore e risalto, grazie alla presenza di un coach professionista dedicato al meeting.

Insomma, sarà un'esperienza piena che vedrà gli arbitri coinvolti nel rinascere dalle ceneri di momenti che il Covid ha provato a distruggere ma che, con forza, sono stati contrastati, mutuando il simbolo della Fenice come logo celebrativo del campus. L'Aia Pescara è una realtà sportiva che conta attualmente oltre 250 associati.