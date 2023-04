Fine settimana con la tappa del campionato nazionale di Stand up paddle (Sup)

Per il terzo anno consecutivo Pescara ospita una tappa nazionale del campionato italiano di Sup (Stand up paddle) organizzato dalla Federazione italiana canoa e kayak valido per la selezione della rappresentativa Italia per il campionato del Mondo che si svolgerà in Thailandia. Alla presentazione dell'evento erano prsenti il sindaco Carlo Masci, l’assessore comunale allo Sport, Patrizia Martelli, la vicepresidente regionale del Coni Alessandra Berghella, il presidente e il vicepresidente del Sup center Pescara, Andrea Verdecchia e Nicola Masci, e il consigliere della Lega Navale Giorgio Aldo Pezzi.

Le gare si terranno sabato 22 e domenica 23 aprile e sono organizzate a livello locale dall'associazione “Sup Center Pescara” in collaborazione con la Lega navale sezione Pescara. Circa 200 gli atleti iscritti dagli 8 anni agli over 60.

Il programma delle gare si articolerà in due giornate: sabato 22 aprile dalle ore 14 gli atleti si contenderanno il titolo per la long distance, una gara di Endurance della lunghezza di 12 km per gli over 15 e 4 km per gli under 14; domenica 23 aprile dalle ore 9 invece ci sarà la Technical race , un percorso di 1 km con 7 boe da virare dove avrà la meglio il più veloce e il più tecnico. Gli atleti saranno divisi in batterie, a seconda della categoria e i più veloci si qualificheranno alla finale per contendersi il titolo.

Il percorso si snoderà dallo specchio d’acqua antistante la spiaggia della Madonnina in direzione della Nave di Cascella, da qui si tornerà poi indietro verso il punto di partenza. Oltre a queste due gare valevoli per il ranking del circuito e per la convocazione nel Team Italia , ci saranno contestualmente altre due gare aperte a tutti, anche per chi pratica questo sport in modo non agonistico: la Fun race è una gara con un percorso di 4 km senza classifica, pensata per chi ha voglia di partecipare solo all’evento; Inflatable race invece è una gara nel quale è possibile gareggiare solo con una tavola gonfiabile in un percorso di 2 km.

Soddisfatto l'assessore Patrizia Martelli:

"Mi voglio complimentare con Andrea Verdecchia e Nicola Masci che evidentemente hanno la piena fiducia della Federazione tanto da essere riusciti ad ottenere ancora una volta di ospitare questa importante manifestazione che, oltretutto, vale anche per la qualificazione ai Mondiali. Quindi saranno due giorni di sport e sano divertimento nelle nostre acque che si fregiano del vessillo della Bandiera Blu." Pezzi della Lega navale ha aggiunto:

"Il ritorno d’immagine per la città, anche in ottica turistica, è importante. Questo ci ha permesso di sostenere uno sport che non rientrava nelle nostre tradizionali attività ma che abbiamo accolto con piacere anche per le finalità che raggiunge, non solo sportive visto che in questo fine settimana saranno impegnati anche concorrenti con disabilità."

Verdecchia e Nicola Masci:

"Invitiamo i pescaresi e tutti gli amanti del mare ad assistere alle gare. Un ottimo punto di osservazione sarà, per chi volesse, non solo la spiaggia della Madonnina o anche il sito della Lega Navale ma, per scattare foto, anche il Ponte del mare. Il nostro nuovo obiettivo sarà comunque quello di portare a Pescara il prossimo anno una manifestazione di livello internazionale e su questo stiamo lavorando." Infine Berghella del Coni ha rimarcato come Pescara sia una città ormai aperta ad ospitare gare di livello di qualsiasi disciplina, soprattutto marina.