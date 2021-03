Riparte il campionato di eccellenza: le date e le modalità del torneo

Si ripartirà da zero con gare di andata e ritorno, per poi terminare entro il prossimo 20 giugno: la prima classificata verrà promossa in serie D

Il campionato di eccellenza abruzzese riparte l’11 aprile dopo l'ok alla deroga per lo svolgimento del torneo a sette squadre da parte del presidente della Figc Gabriele Gravina. Queste le formazioni ai nastri di partenza (due sono del Pescarese): Delfino Flacco Porto, Renato Curi Angolana, L’Aquila, Lanciano, Capistrello, Chieti e Avezzano. Si ripartirà da zero con gare di andata e ritorno, per poi terminare entro il prossimo 20 giugno: la prima classificata verrà promossa in serie D.

Previsti tre turni infrasettimanali di mercoledì: 5 e 19 maggio, 2 giugno. Il protocollo sanitario sarà lo stesso della serie D, con l'obbligo di fare tamponi entro le 48/72 ore prima della partita. A dire no al campionato sono state queste compagini: Acqua e Sapone, Alba Adriatica, Bacigalupo Vasto Marina, Casalbordino, Penne, Pontevomano, Torrese, Virtus Cupello, Nereto, Nerostellati, Sambuceto, Spoltore e Villa 2015. Il Calcio a 5 abruzzese, invece, ha detto stop al torneo di serie C1. Si ripartirà, dunque, nella prossima stagione.