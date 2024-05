Nella sala consiliare di Spoltore i campionati regionali di subbuteo e calcio da tavolo: i nomi dei vincitori

Domenica 26 maggio la sala consiliare del Comune di Spoltore ha ospitato I campionati regionali di calcio da tavolo e subbuteo d'Abruzzo, organizzati dall associazione culturale Ves Gentes.

Camillo Di Francesco si è aggiudicato il titolo dei categoria cadetti calcio da tavolo superando in finale Massimiliano Iervese. Paolo Baglioni si è aggiudicato il titolo per la categoria veteran, battendo in finale Andrea Di Pierro. Sempre nel cdt, vince il titolo under Stefano Raponi che supera Alberto Barattucci. Nella categoria subbuteo, vince la finale per il titolo regionale Lionello Palmieri su Francesco Pochetti. Ai campionati italiani individuali del prossimo giugno, pertanto, andranno: per la categoria cadetti, Camillo Di Francesco e Marco Giampaola; per i veteran, Andrea Di Pierro e Paolo Baglioni. Categoria Open cdt, Andrea Di Vincenzo. Per il subbuteo, Lionello Palmieri e Francesco Pochetti. Per la categoria under: U12 Alberto Barattucci, U16 Jacopo Giampaola, U16 Damiano Giampaola, U16 Stefano Raponi, U16 Federico Iervese.