A Pescara nel weekend due eventi di atletica leggera su pista e su strada

Pescara protagonista dell’atletica leggera, sabato 5 e domenica 6 settembre, con due importanti eventi. Nell'occasione confluiranno sulla nostra città i migliori atleti abruzzesi, alcuni reduci dai campionati italiani assoluti.

Sulla pista dell’Adriatico Cornacchia si disputeranno i campionati regionali individuali Promesse (under 23), Juniores (under 20) e Allievi (under 18), aperti anche alla partecipazione degli atleti Seniores (over 22 anni) e di fuori regione. Organizzano, in cooperazione, le società pescaresi Us Aterno, Passologico e Hadria.

Domenica mattina, in viale Pepe, si svolgerà invece il primo evento podistico della stagione, nel pieno rispetto delle normative anti Covid, chiamato “Il medio e il miglio”. L’organizzazione della gara è della Passologico Pescara.