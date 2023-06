Due pescaresi al campionato europeo di vela Nacra 15: Enrica Morelli e Stefano Troiano partono per il Belgio

Due giovani pescaresi agli europei di vela per la categoria Nacra 15 multiscafo che precede la classe olimpica. Si tratta di Enrica Morelli e Stefano Troiano. I due sono stati convocati dalla Federazione italiana vela (Fiv) per il Campionato che si terrà a Knokke-Duinbergen in Belgio a fine luglio.

La scelta è avvenuta dopo una serie di regate nazionali del circuito europeo e i due atleti sono già stati chiamati ad allenarsi, in vista del campionato, nel raduno nazionale che si è svolto dal 12 al 16 giugno presso il Windsurfing Club Cagliari. I due promettenti velisti, argento ai giovanili di categoria, hanno iniziato e continuano la loro carriera agonistica nel Circolo velico di Pescara “Svagamente”, diretto dall'instancabile istruttore federale FIv IX Zona Abruzzo e Molise Mauro Di Feliciantonio.