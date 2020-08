Posticipati al 2021 i campionati europei under 16 maschili e femminili di beach handball. Erano originariamente in programma a Silvi Marina, dal 24 al 27 settembre, ma a causa dell’emergenza sanitaria Covid-19 sono stati ufficialmente spostati al prossimo anno. La manifestazione aveva già subìto un primo rinvio, da giugno a settembre, e adesso è slittata di nuovo.

La comunicazione è giunta oggi da parte della European Handball Federation, che ha spiegato che "nelle attuali circostanze legate alla diffusione del coronavirus in Europa sarebbero state solo 18, rispetto alle 32 previste, le squadre che avrebbero potuto prendere parte al torneo".

Ehe e Figh, informa una nota, lavoreranno in maniera congiunta per riprogrammare l’evento nel 2021, "auspicando in una migliore situazione globale nei prossimi mesi e garantendo così a tutte le squadre pari opportunità di partecipazione. La salute e la sicurezza, in modo particolare dei giovani atleti, rappresenta la priorità".

Le nuove date verranno individuate nelle prossime settimane. I campionati resteranno riservati alla stessa fascia di età e riguarderanno perciò la categoria under 17. La stessa che, peraltro, dovrà disputare i mondiali di categoria a giugno in Portogallo.