Calciomercato, una nuova punta per mister Zeman: arriva Christian Tomassini

Ufficializzato dalla Delfino Pescara 1936 l'acquisto dal Pisa sporting club 1909, l'acquisto dell'attaccante punta centrale Christian Tommasini.

Il 24enne nato a Castel San Pietro Terme il 14 marzo 1998 è già da diversi anni in serie C. La sua ultima stagione l'ha giocata tra le fila del Taranto: 31 presente e 8 gol per il nuovo attaccante della squadra di mister Zeman.