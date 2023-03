Dieta ferrea e gradoni, la ricetta di Zeman per il Pescara

Zemanlandia è uno spettacolo per i tifosi, vero, ma richiede grandi sacrifici ai calciatori del Pescara, che da alcuni giorni stanno facendo i conti con le nuove regole e i metodi del tecnico di Praga. La vera zemanlandia infatti è quella che il boemo costruisce con un rigido protocollo di lavoro giornaliero, fuori e dentro al campo, e non solo quella che i tifosi poi sperano di vedere la domenica in partita. La buona riuscita della gestione di Zeman dipende dalla capacità del gruppo di adattarsi e seguire alla lettera il vademecum di Sdengo. Come? Rispettando prima di tutto alcuni divieti assoluti per i suoi calciatori, come quello di prendere caffè e mangiare dolci. E, ovviamente, quello di fumare sigarette, anche se lui proprio non riesce a farne a meno... E ancora: la dieta, il caposaldo della gestione di un atleta per il boemo. Quella che il tecnico pretende dai suoi atleti è davvero ferrea: abbondanza di verdure cotte, zucchine in particolare, carote e patate lesse. Carboidrati? Il minimo indispensabile. Perché accanto alla preparazione atletica, il boemo tiene in grandissima considerazione anche l’alimentazione e pretende che i giocatori la rispettino. Zeman, tra l’altro aumenterà il carico di lavoro settimanale per portare la squadra ad un livello di preparazione più alto di quello degli ultimi mesi. Ci saranno due giorni a settimana con doppie sedute, rispetto al canonico giorno che di solito tutti i tecnici prevedono. E in queste torneranno i suoi cari “gradoni”: al Poggio sono già stati sperimentati sia dalla vecchia banda dei talenti della prima zemanlandia, sia dal gruppo che il boemo ereditò a stagione in corso da Oddo e poi nel torneo di B seguente.

Quest’anno, i biancazzurri potrebbero “divertirsi” anche al “Di Febo” di Silvi, dove però bisognerà allestire uno spazio adatto in tribuna, visto che gli spalti sono tutti occupati dai seggiolini in plastica. Lescano e compagni si preparino: bisogna svuotarsi e prepararsi al “wash out” che tanto spaventa i giocatori quando in panchina arriva il boemo. Verratti, Insigne e Immobile, e non solo loro, ricordano ancora oggi le fatiche terribili della preparazione svolta agli ordini di Zeman e dei sacrifici fatti in quella stagione per volare poi in campo e vincere la serie B a mani basse davanti a corazzata come Torino e Sampdoria. Ma da quelle regole, quei giovani talenti hanno tratto vantaggi per una carriera intera, diventando alcuni dei migliori protagonisti del calcio italiano dell’ultimo decennio ed entrando per sempre nella storia del Pescara.