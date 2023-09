Zeman: "Nessuna rivincita contro la Juventus. Ma batterla fa sempre piacere, a me e ai tifosi"

Vince e convince il Pescara al debutto in campionato. Strapazzata la Juventus Next Gen grazie ad un primo tempo di spessore. 3-0 il parziale dopo 45 minuti, ma il passivo poteva essere ben più pesante. Mister Zdenek Zeman nel fine partita si dichiara soddisfatto della prova dei suoi, anche se nel secondo tempo hanno tirato un po' troppo i remi in barca. Ma la truppa è sembrata più avanti del previsto nel percorso di crecita. "Sì",ha confermato l'allenatore, "nel prrimo tempo siamo stati bravi, nella ripresa eravamo troppo passivi e questa cosa si potrebbe pagare in altre partite. Però sono contento di quello che ha fatto la squadra, siamo stati capaci anche di fare una buona prova in fase difensiva, specialmente il primo tempo"

Sui singoli: "Cuppone spero che duri a lungo in questo modo. Squizzato è un calciatore che all’inizio mi scappava sempre, ora sa tenere la posizione ma deve capire quando giocare corto e quando giocare lungo. Accornero è giocatore vero, deve però migliorare ad entrare nel campo. Mi auguro che la squadra riesca a crescere, prendendo sempre più fiducia.

Qualcuno chiede se battere la Juve abbia un sapore diverso, di rivalsa. "Non ho rivincite da prendere contro nessuno, nemmeno contro la Juve", le parole di Zeman. "Certo, la Juve è sempre la Juve e fa piacere fare risultato contro la di lei, a me e al pubblico. Oggi è andata bene ma spesso è successo che ci siamo dimenticati di fare quello che dovevamo fare e che avevamo preparato. Sono molto contento del pubblico numeroso, spero siano venuti per noi e non per la Juventus", chiude ridendo