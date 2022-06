Zeman ha lasciato Foggia, ora è pronto per firmare con il Pescara

Zeman ha lasciato Foggia questa mattina. E' tornato a Roma, nel suo appartamento nel quartiere Fleming. In giornata il boemo parlerà di nuovo con Delli Carri al telefono per fissare l'incontro decisivo. Che ci sarà, probabilmente, domani, proprio a Roma. Non sarà un faccia a faccia con il ds, ma parteciperà anche il presidente Sebastiani, in modo da chiarire i malintesi di qualche anno fa e ripartire con la necessaria unità d'intenti.

Zeman sotto questo aspetto pretende certezze: vuole essere sicuro che anche il numero del club sia convinto della scelta di riportarlo a Pescara. A quel punto, il boemo firmerà e - massimo entro lunedì prossimo - verrà presentato a media e tifosi in città.

Oggi giornata già fitta d'impegni per Delli Carri, quindi è improbabile che le parti possano accelerare i tempi e vedersi prima di domani: il ds riceverà a Pescara diversi agenti di calciatori che fanno gola al progetto tecnico biancazzurro. A Zeman, il direttore, vuole dare anche notizie e garanzie sulla squadra che verrà allestita.

Il piano di Delli Carri è molto chiaro, e ha già l'approvazione del presidente Sebastiani, anche e soprattutto dal punto di vista economico. Il budget è stato stanziato e il nuovo ds costruirà la rosa restando dentro i margini del progetto avallato dall'azionista di maggioranza.